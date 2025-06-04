ABD-Çin ticari gerilimi altın fiyatlarına destek veriyor

Ons altın günün erken saatlerinde 3372 doların üzerine doğru yaşanan yükselişin ardından, şu sıralarda düne göre yüzde 0,07 oranında gerilemeyle 3351 dolardan işlem görüyor.

OANDA'da Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti olan Kelvin Wong, “Potansiyel olarak dip alıcıların resme geri döndüğünü görüyoruz ve bugünkü Asya seansına bakarsanız, ralli aynı zamanda bu dolar gücünün gevşemesine de atfedildi. Özellikle Çin ile ABD ve hatta AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilere dair belirsizlikler devam ediyor” dedi.

Analistler ons altın için bugün direnç olarak 3378 doları gösteriyorlar. Buranın geçilmesi halinde 3411 dolar hedef haline gelebilir denilirken, destekler de 3337 ve 3324 dolarda izleniyor.