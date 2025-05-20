ABD dolarında zayıflama ons altına destek verdi
ABD'nin kredi notunda düşüşle dolarda görülen zayıflama altın fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü hareket yarattı.
Ons altın, Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin yarattığı talep artışının azalmasıyla erken saatlerde yaşanan gerilemenin ardından toparlandı.
Piyasalarda dikkatler yeniden Fed'in faiz patikasına ve ticaret gerilimine çevrildi. ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında zayıflaması ons altına destek verdi.
Ons altın 3.235 dolar seviyesine yükselirken, gün ortasında düne göre yüzde 0,12 artıda işlem görüyor.