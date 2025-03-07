ABD dolarında zayıflık ons altını destekliyor

Erken saatlerde yatay seyir izleyen ons altın, ABD dolarında yaşanan zayıflama ile birlikte düne göre yüzde 0,45 artışla 2922,5 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda 2921,62 dolarda.

XS.com'dan Linh Tran, açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin ekonomik sağlığı değerlendirmek açısından kritik önem taşıdığını ve Fed'in para politikası kararlarını etkileyerek altın fiyatlarını daha da etkileyebileceğini söyledi.