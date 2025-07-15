ABD enflasyon verisi öncesinde ons altın fiyatı yükseliyor

Altın, yatırımcıların ABD'den küresel ticaret müzakerelerinin ilerleyişine ilişkin gelen çelişkili sinyalleri değerlendirmesiyle bu sabah yükseldi ve bir önceki seanstaki mütevazı düşüşünü telafi etti.

Spot altın, bu sabah yüzde 0,65 artışla ons başına 3.365,20 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda 3362,30 dolardan işlem görüyor.

Bu hareket, Başkan Donald Trump'ın yabancı hükümetlere gönderilen tarife mektuplarının "anlaşmalar olduğunu" yinelemesine rağmen, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere kilit ortaklarla daha fazla ticaret görüşmesine açık olduğunu gösteren son yorumlarının ortasında devam eden piyasa belirsizliğini yansıtıyor.

ABD'nin öngörülemeyen ticaret politikası ve küresel ekonomik endişelerin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla değerli metal bu yıl yüzde 25'ten fazla yükselerek Nisan ayında ons başına 3.500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak, yatırımcıların ticaret sonuçlarına ilişkin daha net bir yönlendirme olmaksızın mevcut yüksek seviyelerden alım yapmakta isteksiz olması nedeniyle ralli son aylarda büyük ölçüde durdu.

City Index piyasa analisti Fawad Razaqzada, "Ticaret görüşmeleri ağustos ayından önce kötüleşirse, külçenin eski yüksek seviyelerini yeniden test ettiğini ve hatta aştığını kolayca görebiliriz. Şimdilik, piyasa bekle ve gör modunda görünüyor ve altın tahminini temkinli bir şekilde yükseliş eğiliminde tutuyor" dedi.

Spot gümüş fiyatı da dün yaşanan gerilemenin ardından bugün 38,30 dolar/ons seviyesine toparlandı.