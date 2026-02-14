ABD enflasyonu sürprizi: Altın ve gümüşte sert yükseliş

ABD’de cuma günü enflasyon açıklandı. Beklentilerin altında gelen enflasyon, hafta başında açıklanan güçlü istihdam verilerini yarattığı etkiyi tersine çevirdi. Faiz indirim beklentileri yeniden yükselirken, altın ve gümüşte de sert yükseliş yaşandı.

Altın düşük faiz ortamında daha iyi getiri sunuyor

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), ocak ayında aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Aralık ayındaki yüzde 0,3’lük artış ise revize edilmedi.

Beklentiden düşük gelen veri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

Piyasalarda şu anda 2026 yılı içinde toplam 63 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor. İlk indirimin temmuz ayında gelmesi bekleniyor.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

Altın yükseldi

Spot altın fiyatı yüzde 2,4 artışla ons başına 5 bin 37 dolara yükseldi. Haftalık bazda kazanç yüzde 1,61’e ulaştı. Altın perşembe günü yaklaşık yüzde 3 düşerek bir haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise günü yaklaşık yüzde 2 artışla 5 bin 46,30 dolardan tamamladı.

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın tarafında da yön yukarıda kapanış gerçekleşti. Gram altın yüzde 2,56'lık yükselişle 7 bin 75 lira seviyesinde haftayı kapattı. Gram altında haftalık kazanç ise yüzde 1,91 seviyelerinde gerçekleşti.

Gümüş kayıplarını telafi etti

Bağımsız metal yatırımcısı Tai Wong, “Özellikle gümüşle birlikte altın, çarşamba günkü güçlü istihdam verisinin yarattığı tedirginliği hafifleten ılımlı CPI verisi sonrası rahatlama rallisi yaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Spot gümüş fiyatı yüzde 3,4 yükselerek 77,70 dolara çıktı. Önceki seansta yüzde 11 değer kaybeden gümüş, kayıplarını telafi etse de haftalık bazda yüzde 0,3 düşüşe hazırlanıyor.

Çarşamba günü açıklanan istihdam verisi, ABD ekonomisinin ocak ayında 130 bin yeni istihdam yarattığını ortaya koymuştu. Bu rakam, 70 binlik beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşmişti.

Çin talebi güçlü kalmaya devam etti

Çin’de Ay Yeni Yılı öncesinde altın talebi güçlü kalmaya devam ederken, Hindistan’da ise piyasada iskonto oluştuğu bildirildi.

ANZ analistleri, altının “sigorta varlığı” olarak cazibesini koruduğunu belirterek ikinci çeyrek için altın fiyat tahminini 5 bin 400 dolardan 5 bin 800 dolara yükseltti.

Analistler, güçlü yatırım talebine rağmen gümüşte son dönemdeki aşırı performansın, sanayi talebinin yüksek fiyatlara direnç göstermesi nedeniyle zayıflayabileceğini ifade etti.