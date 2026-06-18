ABD-İran anlaşması sonrası altın güç kazandı: Güvenli liman talebiyle yükseldi

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında varılan geçici anlaşmanın petrol fiyatlarını aşağı çekmesi ve buna bağlı olarak enflasyon beklentilerinin zayıflamasıyla perşembe günü yüzde 1’in üzerinde değer kazandı. Güvenli liman alımlarının da etkisiyle destek bulan değerli metal, yükseliş eğilimini sürdürdü.

Spot altın, ons başına yüzde 1,4 artışla 4.316,42 dolara yükseldi. Altın, çarşamba günü yüzde 1,7 değer kaybetmişti. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 düşüşle 4.336,70 dolara geriledi.

"Altın, sert düşüşün ardından toparlandı"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Dünkü sert düşüşün ardından altın tarafında kısa pozisyon kapatma hareketleri görüyoruz. Bu kısa pozisyon kapatmalarının nedeni de Orta Doğu’dan gelen olumlu haberler; çünkü bu gelişmeler petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı” dedi.

ABD ile İran arasında mutabakat imzalandı

ABD ve İran, çarşamba günü geçici anlaşmanın metnini kamuoyuyla paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yükümlülüklerine uymaması halinde askeri operasyonların yeniden başlatılabileceğini ve İranlı yetkililerin hedef alınabileceğini belirterek sert bir uyarıda bulundu.

14 maddelik anlaşma, taraflara kalıcı bir ateşkes için müzakereleri sürdürme imkânı tanımak amacıyla nisan ayında sağlanan ateşkesin 60 gün süreyle uzatılmasını öngörüyor.

Trump’ın İran yönetiminin “uslu durmaması” durumunda bombardımanın yeniden başlatılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından petrol fiyatları, çarşamba günkü kazanımlarını geri vererek düşüşe geçti.

Altının yukarı yönlü hareketi sınırlı kalır mı?

Wong, “Piyasa katılımcılarının artık ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeniden faiz artırımı döngüsüne başlama olasılığını daha yüksek fiyatladığını göz önüne alırsak, altının yukarı yönlü hareketinin sınırlı kalmasını bekliyorum” dedi.

Fed’de faiz artışı beklentisi güçlendi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tutmasının ardından yayımlanan projeksiyonlar, kurum içinde faiz artırımı beklentilerinin güçlendiğini ortaya koydu. 19 politika yapıcısından 9’u, yıl içinde ek bir faiz artışının gerekli olabileceği görüşünü paylaştı.

CME FedWatch verilerine göre ise piyasalar, Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 85 olarak fiyatlıyor. Bu oran, karar öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise; spot gümüş %1,8 yükselerek ons başına 69,18 dolara çıktı. Platin %1,2 artışla 1.757,53 dolara yükseldi. Paladyum %1,3 değer kazanarak 1.329,99 dolara ulaştı.