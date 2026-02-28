ABD-İran gerilimi altına talebi patlattı: Aylık kazanç serisini yedinci aya taşıdı

ABD ile İran arasındaki gerilim güvenli limana olan talebi artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Spot altın yüzde 1,3 yükselerek ons başına 5.263,87 dolara çıktı ve ocak sonundan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Şubat ayında altındaki artış yüzde 7,6'ya ulaştı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları da yüzde 1,41 yükselişle haftayı 7 bin 435 liradan kapadı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible, piyasada jeopolitik gelişmelere bağlı olarak riskten kaçış eğiliminin güçlendiğini belirtti.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin üç ayın en düşük seviyesine gerilemesi de faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırdı. Streible, altın için bir sonraki direnç seviyesinin 5.450 dolar, önemli destek seviyesinin ise 5.120 dolar olduğunu ifade etti.

Enflasyon beklentileri ve faiz indirimi fiyatlaması

ABD’de ocak ayı üretici fiyatlarının beklentilerin üzerinde artması, önümüzdeki dönemde enflasyonun yeniden yükselme ihtimalini gündeme getirdi. Piyasalar, ABD Merkez Bankası için haziran ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 42 olarak fiyatlıyor.

Dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin’in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı da ocakta bir önceki aya göre yüzde 68,7 arttı. Çin Merkez Bankası’nın Yuan'ın değer kazanmasını sınırlamak için döviz işlemlerlerinde risk karşılık uygulamasını kaldırması ise dolara talebi teşvik etti.