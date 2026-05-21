ABD - İran savaşında barış beklentisi altını baskıladı: Güvenli liman talebi geriledi

Ons altında sınırlı geri çekilme

Spot altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4.534,69 dolara geriledi. Altın fiyatları, çarşamba günü gün içinde 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi test ettikten sonra yüzde 1’i aşan bir toparlanma kaydetmişti.

ABD vadeli altın kontratları ise haziran tesliminde 4.536,70 dolar seviyesinde yatay seyretti.

Trump’tan İran mesajı: “Son aşamaya yaklaşıyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerin “son aşamalarına” geldiğini söyledi. Trump, İran’ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde yeni saldırıların gündeme gelebileceğini belirtirken, Washington’un “doğru yanıtları almak için birkaç gün daha bekleyebileceğini” ifade etti.

Cnbc-E'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Trump’ın açıklamalarının piyasalardaki risk algısını azalttığını belirterek, “ABD ve İran’ın bir barış anlaşmasının son aşamalarına yaklaştığı yönündeki söylemler risk iştahını destekledi” dedi.

Tahvil faizleri yükselişi sınırlıyor: Altın baskı altında

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,3 yükselmesi de altın üzerinde baskı yarattı. Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor.

Kelvin Wong, mart ayından bu yana ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde orta vadeli yükseliş trendinin sürdüğünü belirterek, bu nedenle altın yatırımcılarının agresif alımlardan kaçındığını kaydetti.

İran gerilimi sonrası altın yüzde 14’ten fazla değer kaybetti

Altın fiyatları, şubat sonunda başlayan İran savaşı sonrasında yüzde 14’ün üzerinde değer kaybetti. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon risklerini artırması ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ise değerli metaller üzerinde baskı yarattı.

Fed’den yeni faiz artışı beklentisi güçleniyor: Piyasalar aralık ihtimalini fiyatlıyor

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güçleniyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yüzde 39 olarak fiyatlıyor.

Fed’in nisan ayı toplantı tutanaklarında da, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde “ek politika sıkılaştırmasının uygun olabileceği” görüşü öne çıktı.

Altında direnç seviyesi 4.645 dolar olarak öne çıkıyor

Kelvin Wong’a göre altın fiyatlarında kısa vadede zayıf seyir devam edebilir. Wong, ons altında 4.645 dolar seviyesinin direnç, 4.456 dolar seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Diğer değerli metallerde son durum: Gümüş ve platin de geriledi

Spot gümüş yüzde 0,8 düşüşle 75,40 dolara gerilerken, platin yüzde 0,7 kayıpla 1.936,10 dolara indi. Paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.365,12 dolar seviyesine çekildi.