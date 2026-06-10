ABD, İran'a saldırdı, gerilim tırmandı: Küresel piyasalarda tansiyon yükselirken altın düşüşte

Altın fiyatları, ABD’nin düşürülen bir askeri helikoptere misilleme olarak İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirmesinin, küresel piyasaları sarsan ve enflasyon baskılarını artıran çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları tehlikeye atmasıyla düşüşünü sürdürdü.

Külçe altın, çarşamba günü ons başına 4.175 doların altına gerileyerek yüzde 2’ye kadar değer kaybetti. Altın, önceki seansta da yüzde 1,6 düşüş yaşamıştı.

ABD'den İran'a misilleme saldırısı

ABD güçleri, Başkan Donald Trump’ın Umman açıklarında bir Amerikan helikopterinin İran tarafından vurulduğunu öne sürmesinin ardından, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırılar düzenledi. İran’ın Mehr Haber Ajansı ise Keşm Adası ve ülkenin güney kıyı şeridi boyunca çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Hürmüz Boğazı endişesi

Son çatışmalar, kırılgan ateşkesi tehdit ederken, Orta Doğu’dan küresel piyasalara enerji sevkiyatında kritik rol oynayan Hürmüz Boğazı’nda olası kesintilerin uzama riskini artırıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin “hiçbir saldırı ya da tehdidi yanıtsız bırakmayacağını” ifade etti. Devlet televizyonu IRIB News ise İran’ın daha sonra Bahreyn’de bulunan ABD Beşinci Filosu’na insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları çarşamba günü yeniden yükselerek küresel enflasyon endişelerini artırdı. Bu gelişme, merkez bankalarının faizleri sabit tutma veya artırma ihtimalini güçlendirirken, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye kadar yükselerek 93 doların üzerine çıktı, ancak ABD’nin kısa süreli misilleme operasyonunun sona erdiğini açıklamasının ardından kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot altın, Singapur saatiyle 10.55 itibarıyla yüzde 2 düşüşle ons başına 4.175,85 dolardan işlem gördü. Gümüş yüzde 2,3 gerileyerek 63,86 dolara inerken, platin ve paladyum da değer kaybetti. ABD dolarının performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yatay seyretti.