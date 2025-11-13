ABD'de en uzun süreli kapanma sona erdi, hükümet 43. gün sonra yeniden açıldı: Altın fiyatları yükselişte

Spot altın, çarşamba günü 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesi olan 4 bin 194,63 dolardan yüzde 0,4 değer kazanarak ons başına 4 bin 212 dolara yükseldi.

Gram altın da yükselişte

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altın fiyatı da yüzde 0,4 değer kazandı ve 5 bin 722 seviyesine çıktı.

ABD'de tarihi kapanma sona erdi

ABD Temsilciler Meclisi, ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasını sona erdirmek için çarşamba günü ilk adımı attı. 1 Ekim'de başlayan kapanma, istihdam ve enflasyon verileri dahil olmak üzere birçok kritik ekonomik göstergenin yayımlanmasını durdurmuştu. ABD Başkanı Trump'ın imzasıının ardından hükümet resmen yeniden açıldı.

Cnbc-e'de yer alan habere göre ekonomistler, Çalışma Bakanlığı'nın, aralık ayında yapılacak Fed toplantısı öncesinde kasım ayı istihdam ve enflasyon raporlarını öncelikli hale getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Fed'den yeni faiz indirimi beklentisi hakim

Geçen ay, Fed politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Ancak Başkan Jerome Powell, veri eksikliği nedeniyle yeni bir indirim konusunda temkinli davranılması gerektiğini söylemişti. Reuters anketine göre ekonomistlerin yüzde 80'i, Fed'in önümüzdeki ay bir kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altın için olumlu bir ortam oluşturuyor.

Altın yıl başından bu yana yüzde 60 değer kazandı

Altın fiyatları, jeopolitik riskler, ticaret gerilimleri ve faiz indirimi beklentileri ile bu yıl yüzde 60 değer kazandı. Altın, 20 Ekim'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 381,21 dolara kadar çıktı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş ons başına 5,37 dolar seviyesinde yatay seyrederken, platin yüzde 0,1 artışla 1.616,24 dolar, paladyum ise yüzde 0,6 düşüşle 1.465,21 dolar seviyesinden işlem gördü.