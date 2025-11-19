ABD'de stokların artması petrol fiyatlarını aşağı çekti

Brent vadeli petrolü, önceki seansta %1,1 yükseldikten sonra bu sabah yüszde 0,35 düşüşle 64,66 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas petrolü dünkü %1,4 artışın ardından %0,33 düşüşle 60,55 dolarda.

Piyasa kaynakları, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine atıfla, 14 Kasım’da sona eren haftada ABD ham petrol stoklarının 4,45 milyon varil arttığını, benzin stoklarının 1,55 milyon varil, distilat stoklarının ise 577.000 varil yükseldiğini bildirdi.

Haitong Futures’ın raporu, bu artışların "zayıf talebe ve petrol fiyatlarında düşüş eğilimine" işaret ettiğini belirtti.

Resmi ABD hükümet verileri bugün açıklanacak. Analist, ham petrol stoklarının 600.000 varil düşmüş olabileceğini tahmin etti.

Dün fiyatlar, ABD’nin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının ve Ukrayna’nın Rus rafinerileri ile ihracat terminallerine saldırılarının arz kesintisi endişelerini artırmasıyla destek buldu. Ancak analistler, üretimin mevcut talebi aştığı yönündeki tahminlerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguluyor.