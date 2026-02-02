ABD'li bankadan altın analizi: Yaşanan hareket sağlıklı

J.P. Morgan Private Bank Asya makro strateji başkanı Yuxuan Tang, altındaki son geri çekilmeyi "irrasyonel" yükselişin ardından gelen "sağlıklı bir teknik düzeltme" olarak değerlendirdi. Tang, bu hareketin spekülatif pozisyonları piyasadan çıkardığını ve fiyatları iki hafta önceki seviyelere geri getirdiğini, buna rağmen ocak ayında hâlâ yüzde 13’lük bir artış görüldüğünü söyledi.

Bankanın altına ilişkin temel görüşü değişmedi. Tang, Kevin Warsh’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterilmesinin altın için genel olarak destekleyici politika ortamını değiştirmediğini, küresel mali disiplinin uzun vadeli erozyonunun da tersine dönmesinin beklenmediğini vurguladı.

J.P. Morgan Private Bank, yıl sonu altın hedefini ons başına 6.150 dolara yükseltti. Tahmin aralığı 6.000-6.300 dolar olarak belirlendi. Banka, yatırımcı pozisyonlarının hala yoğunluktan uzak olduğunu kaydetti.