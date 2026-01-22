ABD'li dev banka altın için çıta yükseltti! İşte yeni tahmin

Goldman Sachs Group Inc., özel yatırımcılar ve merkez bankalarından gelen talebin güçlenmesini gerekçe göstererek yıl sonu altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, Aralık 2026 için ons başına altın hedefini 4.900 dolardan 5.400 dolara çıkardı.

Analistler, bu yıl merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alımı yapmasının beklendiğini belirtti. Fed’in faiz indirimlerine yönelmesiyle birlikte borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın varlıklarının da artacağı öngörüldü.

Daan Struyven’in de aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının artık sınırlı altın arzı için özel sektör yatırımcılarıyla, geleneksel ETF alımları üzerinden rekabet etmeye başladığını kaydetti. Banka ayrıca, özel sektörün altına yönelen portföy çeşitlendirme sürecinin hayata geçmeye başladığını vurguladı.