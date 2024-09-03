ABD’li dev banka, altında yükseliş potansiyelinin yüksek olduğunu açıkladı

ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs, altının riske karşı tercih edilen bir koruma aracı olması nedeniyle kısa vadede fiyat artışı için en yüksek potansiyele sahip olduğuna inanırken, Çin'den gelen zayıf talebin diğer emtia fiyatlamaları için “daha seçici, daha az yapıcı” bir görünüş olduğunu belirtti.

Goldman analistleri, “Go for Gold” başlıklı notta, “Fed'in faiz indirimlerinin yaklaşması, son iki yılda gözlemlenen keskin altın rallisinin büyük ölçüde eksik bir bileşeni olan Batı sermayesini altın piyasasına geri getirmeye hazırlanıyor” dedi.

Spot altın bu yıl şimdiye kadar %21 değer kazanarak art arda rekorlar kırdı ve 20 Ağustos'ta ons başına 2.531,60 dolar ile tarihi bir zirveye ulaştı.

Wall Street kredi kuruluşu, fiyata duyarlı Çin piyasasını gerekçe göstererek, 2.700 dolarlık altın hedefini daha önceki 2024 sonu tahminine kıyasla 2025 başına çekti.

Goldman Sachs, “Aynı fiyat duyarlılığının, muhtemelen Çin alımlarını yeniden canlandıracak olan varsayımsal büyük fiyat düşüşlerine karşı da güvence sağladığına inanıyoruz” dedi.

Petrolde tahmin gerilemişti

Goldman, petrol için bu yaz daha küçük bir açık ve 2025'te beklenenden marjinal olarak daha büyük bir fazla beklediği için daha temkinli bir duruş sergiledi.

Banka, geçen hafta Çin'in talebindeki zayıflığı gerekçe göstererek, 2025 Brent fiyatları için ortalama tahminini ve fiyat aralığını varil başına 5 dolar düşürdü.

Banka, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz arz kapasitesindeki artış dalgasının Avrupa doğal gaz fiyatlarını (TTF) aşağı çekmesi nedeniyle küresel gazda aşağı yönlü de olsa net bir görünüm görüyor.

Metallerde karışık görünüm

Banka, metrik ton başına 12.000 dolar olan 24 sonu bakır hedefini 2025 sonrasına erteleyerek, beklediği keskin bakır stok erimesinin muhtemelen daha önce düşünülenden çok daha geç gerçekleşeceğini belirtti.

Önemli bakır üreticisi ülkelerdeki maden arzı sorunlarına rağmen rafine bakır üretiminin yüksek seyretmesi nedeniyle, Goldman'ın 2025 bakır tahmini ton başına 10.100 dolar ile önceki tahminleri olan 15.000 doların önemli ölçüde altında bulunuyor.

Goldman, diğer endüstriyel metaller için daha az sağlam bir görünüm sergiledi ve alüminyum için önceki ton başına 2.600 dolarlık yılsonu hedefini 2025 sonuna erteledi ve 2025 tahminini 2.540 dolara düşürdü.