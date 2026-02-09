ABD’li dev bankadan çarpıcı altın fiyatı tahmini: Yıl sonu beklentisi yükseldi

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi güçlü seyrini korurken, ABD merkezli Wells Fargo altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini önemli ölçüde yukarı çekti.

Banka, daha önce 4.500 dolar ile 4.700 dolar aralığında öngördüğü ons altın fiyat hedefini 6.100 dolar-6.300 dolar aralığına çıkardı.

Yaklaşık 4.961 dolar olan mevcut spot fiyatlar dikkate alındığında Wells Fargo böylece altının yıl sonuna kadar yüzde 23 ile yüzde 27 arasında bir değer kazancı potansiyeli taşıdığını öngörüyor.