ABD'li JPMorgan'dan altın fiyatları için yeni tahmin: Rekor kırmaya devam edecek mi?

Altın fiyatlarında yükseliş sürerken, yeni tahminler de geliyor.

ABD'li banka JPMorgan, 2026 yılı ortası için altın fiyatlarına yönelik iddialı bir tahminde bulunarak ons başına 4 bin 50 ile 4 bin 150 Dolar aralığında rekor seviyelerin devam edeceğini öngördü.

ABD ekonomisinde olası bir zayıflama Fed'in faiz indirimlerini hızlandıracak

Banka, ABD ekonomisinde olası bir zayıflamanın Fed'in faiz indirimlerini hızlandıracağını ve bunun altın için olumlu bir etki yaratacağını belirtti.

Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi takvimi hakkında net bir açıklama yapmamasına rağmen JPMorgan, ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde Fed'in faiz indirimlerine yöneleceği görüşünü koruyor. Bu durumun, ons altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyarak yatırımcılar için cazip fırsatlar sunacağı düşünülüyor.

Altın bu yıl yüzde 43 arttı

Altın fiyatları bu yıl yüzde 43 artış kaydetti. Ons başına altın 3 bin 791 dolarla 23 Eylül'de en yüksek seviyeyi gördü. Uluslararası piyasalarda altının onsu 3 bin 755 dolardan işlem görüyor.