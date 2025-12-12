ABD’li devden altın fiyatlarında güçlü yükseliş öngörüsü

Goldman Sachs, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2026 yıl sonu için ons başına 4,900 dolar olan fiyat tahmininde önemli yükseliş potansiyeli gördüğünü bildirdi.

Şirket analistleri, "Çeşitli yatırımcılar son zamanlarda pozitif altın tahsisleri istedi" diyerek altın pozisyonlarının mevcut seviyelerinin düşük olmasını ve çeşitlendirme trendlerinde potansiyel kaymalar olabileceğini ve bunun da değerli metalin cazibesini artırabileceğini gerekçe gösterdi.

Yükseliş beklentisi sinyalleri verilmişti

Matriks haber'in aktardığına göre, bu yorum, Goldman Sachs'ın petrol araştırma başkanı olan Daan Struyven'in yakın geçmişte yaptığı açıklamaları yansıttı. Struyven 26 Kasım'da Bloomberg TV'ye, perakende yatırımcıların çeşitlendirme yönünde küçük bir adımının bile şirketin ons başına 4,900 dolar olan tahminine daha fazla artış potansiyeli taşıyabileceğini söylemişti.

6 Ekim'de Goldman Sachs, 2026 altın fiyatı tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara yükselterek, ek kazanımların güçlü ETF girişleri ve devam eden merkez bankası alımlarıyla sağlanacağını bildirmişti.

Merkez bankalarının alımları sürecek

Goldman analistleri, "Artırılan altın fiyatı tahminimize yönelik risklerin net olarak hala yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz, çünkü özel sektörün nispeten küçük altın piyasasına çeşitlenmesi, ETF varlıklarını faiz oranlarına dayalı tahminimizin üzerine çıkarabilir" diye yazdı.

Goldman ayrıca merkez bankası alımlarının 2025'te ortalama 80 ton ve 2026'da 70 ton olacağını öngörüyor ve gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırıp altına çeşitlendirmeye devam etme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.