ABD'li devden altın uyarısı: Rekorlar normal değil, bu bir uyarı işareti

Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını söyledi.

"Uyarı işareti"

Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi göz ardı edilmemesi gereken bir uyarı işareti" ifadelerini kullandı.

Altında 4000 dolar eşiği kırıldı

Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar yeniden güvenli liman altına yöneldi. Ons altın, Çarşamba günü 4 bin doları aşarak tarihi zirvesini gördü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi de yükselişi destekledi. Ons altın şu sıralar 4 bin 30 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD merkezli banka daha önce 2026 yılı sonu için altın tahminini 4 bin 900 dolar olarak açıklamıştı.