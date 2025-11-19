ABD'li Goldman Sachs'tan 2026 yılı için yeni altın tahmini: Düşüş kalıcı mı, geçici bir dalgalanma mı?

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2026 yılının sonuna kadar 4.900 dolar seviyesine ulaşacağını öngörerek, mevcut seviyelere göre yüzde 21’lik bir yükseliş beklediğini paylaştı.

Altın fiyatları, 30 Ekim’de görülen 4.336 dolar ile rekor seviyenin ardından yaklaşık bir ay içinde yüzde 6 gerileyerek salı günü 4.062 dolar seviyesine kadar indi. ABD dolarındaki güçlenme ile aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin azalması, altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Altındaki düşüş kalıcı mı, geçici bir dalgalanma mı?

Goldman Sachs, altındaki düşüşün kalıcı bir trendin başlangıcı değil, geçici bir dalgalanma olabileceğini belirtti. Bankaya göre altın, bu yıl genel olarak güçlü performans gösterdi ve yaklaşık yüzde 75 değer kazanarak yatırımcıların güvenli liman arayışından faydalandı.

Uzmanlara göre altındaki gerilemede doların güçlenmesi ve ABD’de faiz görünümündeki değişim öne çıkarken, altının kısa vadeli baskıya rağmen orta vadede güçlü kalması bekleniyor.