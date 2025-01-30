ABD'de büyüme hızı 2024’ün son çeyreğinde yavaşladı

ABD'nin ekonomik büyümesi dördüncü çeyrekte yavaşladı, ancak güçlü iç talep muhtemelen Fed'i bu yıl yavaş bir faiz indirimi yolunda tutacak.

Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nu yaptığı GSYH tahminine göre, gayri safi yurtiçi hasıla dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,3 oranında arttı.

Ekonomistlerin tahminleri üçüncü çeyrekteki yüzde 3,1'lik hıza karşılık dördüncü çeyrekte yüzde 2,4'lük bir büyüme olacağı yönündeydi.

Büronun bildirdiğine göre, yılın tamamına bakıldığında, reel GSYH'nin yıllık seviyesi 2023'teki yüzde 2,9'luk artışa kıyasla 2024'te yüzde 2,8 arttı.

"GSYH, dirençli tüketici harcamalarıyla destekleniyor"

Yıl sonunda ivme yavaşlamış olsa da ABD ekonomisi hala sağlıklı ve gelişmiş ülkeler için tipik bir seviye olan yüzde 2'nin üzerinde büyüme kaydetti. Nitekim Fed Başkanı Jerome Powell çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, politika yapıcıların ekonomik büyümenin ivmesinden memnun olduklarını belirtmek için özen gösterdi.

Powell, “Son göstergeler ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösteriyor. Bir bütün olarak 2024 yılı için GSYH, dirençli tüketici harcamalarıyla desteklenerek yüzde 2'nin üzerine çıkmış görünüyor. Ekipman ve maddi olmayan varlıklara yapılan yatırım dördüncü çeyrekte yavaşlamış gibi görünse de yıl genelinde güçlü seyretti” dedi.

Temmuz-Eylül çeyreğindeki hızlı tempodan yavaşlamaya rağmen ekonomi geçen yıl, ABD merkez bankasının enflasyonu bastırmak için 2022 ve 2023 yıllarında faiz oranlarını yüzde 5,25 puan artırmasıyla körüklenen korkunç resesyon tahminlerine meydan okudu. Ekonomi, politika yapıcıların enflasyonist olmayan büyüme hızı olarak gördükleri yüzde 1,8'in oldukça üzerinde genişliyor.

Ekonomiden duyulan memnuniyetsizlik, Başkan Donald Trump'ın 5 Kasım seçimlerinde zafere ulaşmasının en önemli nedenlerinden biriydi.

Altın yükseldi

Ons altın, ABD verilerinin ardından düne göre yüzde 1,1 artışla 2784,66 dolara kadar yükselirken, gram altın da gün ortasında yenilediği rekorunu üst seviyeye taşıdı. Gram altın 3 bin 200 liranın üzerine çıktı.