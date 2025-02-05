ABD’nin hücumu Londra’da altın bırakmadı: Maliyetler yükseldi!

Financial Times'ın haberine göre, Londra'da kısa vadeli altın borçlanmanın maliyeti, külçe altın dünyası ticaretinin başkentindeki kıtlıkla; değerli metal piyasasını açlığa sürükleyerek yükseldi.

Kasım ayındaki seçimlerden bu yana New York Comex'teki stokların yüzde 88 arttığı ABD'ye altın hücumu, işlemcilerin Başkan Donald Trump'ın tehdit ettiği potansiyel gümrük tarifelerinin önüne geçmeye çalışmasıyla Londra'daki piyasayı boşalttı.

Kullanıcılar, İngiltere Merkez Bankası'ndaki kasalardan altın çekmek için birkaç hafta süren darboğazlar yaşadıklarını bildiriyor.

Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre, bir haftalık altın borç verme oranı, daha önce yüzde 2-3 iken, bu yıl yıllık bazda yaklaşık yüzde 10'a yükseldi.

Denge bozuldu

WGC'nin baş piyasa stratejisti John Reade, "ABD'de normal şartlar altında olması gerekenden daha fazla altın var ve Londra'da olması gerekenden daha az altın var. Bu durum altın piyasasında aksamalara yol açıyor ve altın borçlanmanın maliyetini artırıyor" dedi.

Londra merkezli değerli metaller danışmanlık şirketi Metals Focus'un genel müdürü Philip Newman'a göre, altın için gecelik leasing oranları kısa süre önce yüzde 12'ye kadar yükseldi. Newman, "Leasing oranları normal seviyelerin oldukça üzerinde ve muhtemelen bir süre daha dalgalı seyredecek" dedi.