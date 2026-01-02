Ahlatcı Altın’ın maden hamlesinde anlaşma yok: Ruhsat görüşmeleri sonuçsuz kaldı
Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin, AHGAZ ve ENERY bünyesinde değerlendirdiği dokuz adet maden ruhsatının satın alınmasına yönelik görüşmeleri anlaşma sağlanamadan bitti.
Şirketin sahibi konumundaki Enerya Enerji, çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yürütülen sürece ilişkin kararını duyurdu.
Açıklamada, “Yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan maden ruhsatlarının satın alınmasına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı alınmıştır” denildi.
Görüşmeler, geçen yıldan bu yana sürüyordu
Ahlatcı Altın İşletmeleri, geçen yılın ortalarında maden ruhsatlarına ilişkin olarak Koç Holding iştiraki Demir Export ile birlikte Manuba Madencilik ve Meds Mine Madencilik ile görüşmeler yürüttüğünü kamuoyuna açıklamıştı. Ancak taraflar arasında anlaşmaya varılamadığı ve sürecin sonlandırıldığı açıklandı.