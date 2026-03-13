Ahmet Emin Ahlatcı: Modern altın rafinerileri artık finansal sistemin güveni

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden gündemin merkezine taşıdı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırısının ardından küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma, altına olan talebi hızlandırdı. Analistler, artan risk ortamında yatırımcıların yeniden fiziki varlıklara yöneldiğini belirtiyor.

Uluslararası finans kuruluşu JPMorgan Chase analistlerine göre, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6300 dolar seviyesine kadar yükselmesi ihtimali değerlendiriliyor. Bu senaryo gerçekleşirse, altın piyasasında tarihi bir fiyat seviyesi görülmüş olacak.

Belirsizlik ortamının en güçlü varlığı: Altın

Uzmanlara göre altın; savaşlar, ticaret gerilimleri, seçim belirsizlikleri ve yüksek enflasyon gibi dönemlerde yatırımcıların en çok tercih ettiği varlık olmaya devam ediyor. Reel bir varlık olması, sınırlı arzı ve herhangi bir para birimine bağlı olmaması altını kriz dönemlerinde öne çıkarıyor.

Piyasa analisti Ross Newman’a göre, finansal sistemde güvenin azaldığı ve ekonomik kuralların sık sık değiştiği dönemlerde reel varlıklar yatırımcıların ilk tercihi haline geliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve para birimleri değer kaybettiğinde altının fiyatı yükselme eğilimi gösteriyor.

Altın piyasasının küresel merkezlerinden biri olan Londra, dünya altın ticaretinin büyük bölümünü yönetmeye devam ediyor. Küresel altın işlemlerinin yüzde 70’ten fazlasının Londra üzerinden gerçekleştiği belirtiliyor.

Bank of England ise dünyanın en büyük altın saklama merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Bankanın yer altı kasalarında yaklaşık 400 bin altın külçesi saklandığı tahmin ediliyor. Bu rezervler çok sayıda ülkenin merkez bankasına ait.

Altın artık ulusal güvenliğin de bir parçası

2008 küresel finans krizinden sonra merkez bankaları, sistemik risklere karşı altın rezervlerini artırma stratejisi izlemeye başladı. Altın, sadece bir yatırım aracı değil aynı zamanda finansal güvenlik mekanizmasının önemli bir unsuru haline geldi.

Ancak altının bu stratejik rolü, bazı yasa dışı faaliyetlerde de kullanılmasına neden oluyor. Uzmanlar, terör örgütleri ve organize suç ağlarının, yasa dışı gelirlerini aklamak için altını tercih edebildiğini belirtiyor. Aynı şekilde bazı ülkelerin uluslararası yaptırımları aşmak için altın ticaretinden yararlandığı da ifade ediliyor.

Bölgesel altın ticaretinde yeni merkez: Türkiye

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, bölgesel altın ticaretinin yönünü de değiştirmeye başladı. Hava sahalarının kapanması ve lojistik hatların aksaması nedeniyle bazı geleneksel ticaret merkezlerinde işlem hacimleri düşerken, Türkiye stratejik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

NATO altyapısı, güçlü finans sistemi ve Borsa İstanbul bünyesindeki gelişmiş altın piyasası, Türkiye’yi bölgesel ticarette önemli bir merkez haline getiriyor.

Ahmet Emin Ahlatcı Independent'a konuştu

Türkiye’nin önde gelen rafineri kuruluşlarından biri olan Ahlatcı Metal Rafineri, küresel altın piyasasındaki dönüşümün önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Modern teknolojilerle kurulan ve düşük emisyonlu tasarımıyla dikkat çeken tesis, yalnızca külçe üretimi değil, aynı zamanda uluslararası finansal sistemin güvenilirliğini destekleyen bir altyapı sunmayı hedefliyor.

Independent'a konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, altın rafinelerinin rolünün artık çok daha geniş bir çerçeveye ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Günümüzde altın rafinasyonu yalnızca külçe üretmekten ibaret değil; aynı zamanda finansal sistemin dürüstlüğünü korumakla ilgilidir. Yaptırımların ve çatışmaların yaşandığı bir dünyada rafineler, endüstriyel kurumlar oldukları kadar güçlü birer uyum yapısı da kurmak zorundadır.”

Ahlatcı’ya göre, uluslararası standartların belirlenmesinde önemli rol oynayan Londra merkezli sistemlerle uyumlu altyapılar kurmak, küresel ticarette güvenilirlik açısından kritik önem taşıyor.