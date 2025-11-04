  1. Ekonomim
Alım fırsatı! Standard Chartered ons altında hangi seviyeye işaret etti?

Standard Chartered, altının 4.360 dolar altına düşmesinin alım fırsatı yarattığını belirtti.

Standard Chartered, altın fiyatlarının ons başına 4.360 doların altına gerilemesini yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendirdi. Banka, 12 aylık fiyat hedefini 4.500 dolar olarak korurken, zayıflayan dolar, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının güçlü alımları gibi temel destekleyici faktörlerin geçerliliğini sürdürdüğünü vurguladı.

Altın, son düzeltmeye rağmen son bir yılda %49 oranında değer kazandı.

Banka, piyasa normalleşmesinin birkaç hafta sürebileceğini belirtirken, 3.945–4.060 dolar aralığında güçlü teknik destek bulunduğunu ifade etti. Analistler, bu geri çekilmenin altın pozisyonlarını artırmak için uygun bir zaman olduğunu belirtti.

Standard Chartered, 2026’ya kadar altın talebinin, itibari para birimlerinden uzaklaşma eğilimi ve merkez bankalarının süregelen alımları gibi yapısal faktörlerle desteklenmeye devam edeceğini öngörüyor.

