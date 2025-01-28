Alman dev Commerzbank, altın fiyatı tahminini yükseltti

Commerzbank, 2025 ilk çeyrek sonu için ons altın fiyatı tahminini 2 bin 600 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti.

Banka, 2025 yıl sonu için altın fiyatı tahminini ise 2 bin 650 dolar/ons olarak korudu.

Altın fiyatında bu yıl yüzde 6'ya yakın artış

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 743 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 5,73 yükseliş gösterdi.