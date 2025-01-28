  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Alman dev Commerzbank, altın fiyatı tahminini yükseltti
Takip Et

Alman dev Commerzbank, altın fiyatı tahminini yükseltti

Almanya merkezli Commerzbank, altın fiyatlarında yılın ilk çeyreği için tahminlerini yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alman dev Commerzbank, altın fiyatı tahminini yükseltti
Takip Et

Commerzbank, 2025 ilk çeyrek sonu için ons altın fiyatı tahminini 2 bin 600 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti.

Banka, 2025 yıl sonu için altın fiyatı tahminini ise 2 bin 650 dolar/ons olarak korudu.

Altın fiyatında bu yıl yüzde 6'ya yakın artış

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 743 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 5,73 yükseliş gösterdi.

Altın ve gümüş fiyatları 2025'te yükselecek mi? Rapor yayımlandı: İşte kritik 2025 yılı öngörüleriAltın ve gümüş fiyatları 2025'te yükselecek mi? Rapor yayımlandı: İşte kritik 2025 yılı öngörüleriEkonomi

 

Altın Haberleri
Ons altın Fed toplantısı öncesinde yatay seyir izliyor
Ons altın Fed toplantısı öncesinde yatay seyir izliyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
28 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Emtia piyasasında geçen hafta Trump rüzgarı esti
Emtia piyasasında geçen hafta Trump rüzgarı esti
ABD dolarının güçlenmesi altın fiyatını zayıflattı
ABD dolarının güçlenmesi altın fiyatını zayıflattı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
27 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
26 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...