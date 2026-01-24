Almanya’nın ABD’deki altın rezervleri tartışma konusu oldu

Almanya Merkez Bankası Bundesbank’ın yurt dışında tutulan altın rezervleri, küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden gündeme geldi.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Bundesbank’a ait yaklaşık 200 milyar Euro değerindeki altın rezervlerinin önemli bir bölümü halen ABD’de, New York Fed’in kasalarında saklanıyor.

Kaç ton altın New York’ta?

Der Spiegel’in aktardığına göre, Almanya’nın ABD’de muhafaza edilen altın miktarı 1.236 ton seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu rezervler, yıllar önce Almanya’nın stratejik bağımsızlığını güvence altına almak ve uluslararası finansal sisteme entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla ABD’de tutulmaya başlandı.

Bundesbank altın rezervlerinin yaklaşık yarısının ise Frankfurt’ta depolandığı ve bunun operasyonel kapasite açısından güvence sağladığı belirtiliyor.

Jeopolitik risk tartışması

Mevcut küresel ortamda, ABD’de depolanan yüksek miktardaki altının stratejik risk oluşturabileceği yönündeki değerlendirmeler öne çıkıyor.

Der Spiegel, finans çevrelerinde altın rezervlerinin Almanya’ya geri getirilmesi seçeneğinin yeniden tartışıldığını aktardı. Buna karşın New York’un, Almanya, Avrupa ve ABD arasındaki güçlü finansal bağlar nedeniyle önemli bir altın saklama merkezi olmaya devam ettiği de vurgulanıyor.

“Altını geri getirin” çağrısı

Alman medyasında tartışmayı büyüten bir diğer haber ise BILD’de oldu. Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden BILD, “Altını geri getirin, Trump’ın yanında güvende değil” ifadesini manşetine taşıdı.

Gazete, ABD’deki mevcut siyasi iklimin ve Donald Trump’ın öngörülemez politikalarının, New York’ta tutulan 100 milyar doların üzerindeki altın rezervi açısından risk oluşturduğunu yazdı.

Altın fiyatları ülkeleri etkiler mi?

Altın fiyatları son aylarda art arda rekor seviyelere yükselirken ABD Başkanı Trump’ın Davos’taki konuşmasının ardından altın fiyatları sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesiyle birlikte, ülkelerin yurt dışında saklanan rezervleri konusundaki tartışmaların yeniden hız kazandığı belirtiliyor.