Almaya devam ediyor: Çin'in altın rezervleri 15 aydır artıyor

Çin’in döviz rezervleri ocak ayında doların zayıflamasıyla birlikte yükseldi. Resmî verilere göre rezervler, aralık ayına göre 41,2 milyar dolar artarak 3 trilyon 399 milyar dolara çıktı.

Ekonomistler rezervlerin 3 trilyon 379 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

Çin’in altına olan talebi sürüyor

Çin Merkez Bankası, ocak ayında üst üste 15. ayda da alım yaparak 40 bin ons daha altın stokladı. Toplam altın rezervi 74,2 milyon onsa (yaklaşık 370 milyar dolar) ulaştı.