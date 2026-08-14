Altın 2 ayın zirvesinden döndü: Şimdi gözler o seviyede

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Altın fiyatlarında kâr satışı: Ons altın 4.326 dolara geriledi

ABD'den gelen ılımlı enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi, altın fiyatlarını aşağı çekti. Spot altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,5 gerileyerek 4.326,75 dolara düşerken, Aralık vadeli ABD altın kontratları yaklaşık yüzde 1 kayıpla 4.382,50 dolara indi.

Altın 2 ayın zirvesinden döndü: Haftalık kayıp beklentisi güçlendi

Altın fiyatları, perşembe günü 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından sert düşüş yaşadı. Değerli metal, günü yüzde 1,3 kayıpla tamamlarken, bu gerilemeyle birlikte haftayı da düşüşle kapatma ihtimali güçlendi.

Altında kritik eşik: 4.400 dolar aşılırsa 5.000 dolar yolu açılabilir

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makroekonomi Yöneticisi Ilya Spivak, altın fiyatlarındaki kâr satışlarının kısa vadede devam edebileceğini belirtti. Spivak, altının 4.400 dolar seviyesini aşması halinde yıl sonuna kadar 5.000 dolara ulaşabileceğini ifade etti.

ABD verileri altını destekledi: Fed'in faiz artışı beklentisi yüzde 35'e geriledi

Altın fiyatlarındaki son yükselişte ABD ekonomisine ilişkin veriler etkili oldu. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verisinin ardından bu hafta enflasyonun da ılımlı seyretmesi, Fed'in yakın zamanda faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 35 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yaklaşık yüzde 55 seviyesindeydi.

Faiz beklentilerindeki gerileme, faiz getirisi sunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırıyor.

ABD'de üretici fiyatları temmuzda değişmedi: Enflasyon baskısı hafifledi

ABD'de üretici fiyatları temmuz ayında değişim göstermedi. Haziran ayında yüzde 0,1 olarak açıklanan düşüş ise revize edildi.

Tüketici fiyatları da temmuz ayında sınırlı bir artış kaydederken, benzin fiyatlarının üst üste ikinci ay gerilemesi enflasyon üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağladı.

Jeopolitik riskler yeniden yükseldi: Altın güvenli liman desteği arıyor

Altın piyasasında jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda etkili oluyor. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz olarak sürdürme tehdidinde bulunması ve ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması, bölgedeki riskleri artırdı.

Artan jeopolitik belirsizliklerin, güvenli liman talebi üzerinden altın fiyatlarını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Değerli metallerde haftanın son gününde düşüş: Gümüş ve platin geriledi

Değerli metaller, haftanın son işlem gününde genel olarak düşüş kaydetti. Spot gümüş yüzde 0,4 gerileyerek 64,17 dolara inerken, platin yüzde 0,3 kayıpla 1.711,84 dolara düştü.

Paladyum ise 1.306,98 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.