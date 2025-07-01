Altın 2025 ve 2026 yılında nasıl hareket eder? Ünlü bankadan yeni tahmin

HSBC, artan riskler ve hükümet borçlarını gerekçe göstererek 2025 ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 3.015 dolardan 3.215 dolara, 2026 tahminini ise 2.915 dolardan 3.125 dolara yükseltti.

HSBC, "Yılın geri kalanında 3.600-3.100 dolar arasında geniş ve dalgalı bir işlem aralığı ve 2025 için 3.175 dolar ve 2026 için 3.025 dolar yılsonu fiyatları öngörüyoruz" dedi.

HSBC, altın fiyatları düşse bile ons başına 3.000 doların üzerindeki seviyelerin altının güvenli liman ve etkili portföy çeşitlendiricisi rolünü pekiştirdiğini söyledi.

Banka, merkez bankası altın alımlarının 3.300 doların üzerine çıkılması halinde ılımlı seyredeceğini ve altının 3.000 dolara yaklaşması halinde artabileceğini kaydetti.

Banka, fiziki altın fiyatlarının 3.500 doların üzerine çıkmasının, özellikle Hindistan ve Çin gibi ekonomilerde mücevher, sikke ve küçük külçe piyasalarında talebin azalmasına yol açabileceğini söyledi.