Altın 4 bin 500 dolar sınırına dayandı

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Altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvili getirilerinin son yılların en yüksek seviyelerinden gerilemesiyle 4 bin 500 dolar sınırına dayandı.

Spot piyasada ons altın 4 bin 495 doları gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 2,4 artışla 4 bin 492 dolar seviyesinde.

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 952 TL ile düne göre yüzde 2,5 yukarıda. Cumhuriyet altını yüzde 3,67 artışla 46 bin 780 TL seviyesinde.

Serbest piyasada gram altın 6 bin 972 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi 99,01'e geriledi

Dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 99,01 seviyesine indi.

ABD para birimindeki gerileme, dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha düşük maliyetli hale getirdi.

Gözler ABD istihdam verisinde

Yatırımcılar, Fed'in bu ay gerçekleştireceği para politikası toplantısına ilişkin beklentileri şekillendirebilecek ABD istihdam verilerini bekliyor.

Veri yarın TSİ 15.30'da açıklanacak.

CME Group'un FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in yaklaşan toplantıda faiz oranlarını artırmasına yüzde 60 olasılık veriyor.