Altın 7 haftanın zirvesinde: Yükseliş serisi dördüncü güne taşındı

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Altın, perşembe günkü işlemlerde üst üste dördüncü kez değer kazanırken, son yedi haftanın zirvesine ulaştı.

Zayıflayan ABD doları, tahvil getirilerindeki gerileme, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin artan iyimserlik, altın fiyatlarına destek verdi.

Bu gelişmelerin etkisiyle spot altın yüzde 1 değer kazanarak ons başına 4.285,84 dolara yükseldi. Böylece değerli metal, 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Spot altın, çarşamba günü de şubat ayından bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetmişti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 artışla 4.345,80 dolar seviyesine çıktı.

Altında 5 bin dolar senaryosu: Kritik seviye için uyarı geldi

Bloomberg HT'de yer alan habere göre IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, altındaki yükselişin arkasındaki en önemli etkenin Orta Doğu'da diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi olduğunu söyledi. Sycamore'a göre bölgedeki tansiyonun düşeceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, bu durum merkez bankalarının ilave faiz artırımı ihtiyacını da azaltıyor ve altın fiyatlarını destekliyor.

Sycamore, altının teknik görünümüne de dikkat çekerek, fiyatların 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükseliş trendinin güçlenebileceğini belirtti. Analist, bu senaryoda ons altının 5.000 dolar seviyesine doğru ivme kazanmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Reuters: İran ve ABD savaşı bitirecek anlaşmaya yakın! Petrol fiyatları geriledi

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı kaynak ile iki bölgesel yetkiliye göre, İran ile Umman arasında yürütülen müzakerelerde hazırlanan anlaşma taslağı, yaklaşık beş aydır devam eden ABD-İran savaşını sona erdirmeyi hedefliyor.

Taslak metne göre, Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giriş yapan gemiler üzerinde kontrol yetkisi verilmesi öngörülüyor. Anlaşmaya yönelik iyimserliğin artmasıyla birlikte arz risklerine ilişkin endişeler azalırken, petrol fiyatları perşembe günü düşüş kaydetti.

Piyasalarda, Fed'in eylül toplantısında faiz artırımı ihtimaline yönelik beklentiler de zayıfladı. İki gün önce yüzde 67 olarak fiyatlanan faiz artırımı olasılığı, son işlemlerde yüzde 55'e gerileyerek yatırımcıların daha temkinli bir görünümü benimsediğine işaret etti.

Tahvil faizleri ve dolar düştü, altın destek buldu

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki gerileme ve dolar endeksindeki zayıflama, altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Doların değer kaybetmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha uygun maliyetli hale getirerek talebi artırdı. Bu durum, değerli metalin yükselişini destekleyen önemli faktörlerden biri oldu.

ABD'den gelecek istihdam verisi piyasalara yön verecek

Piyasalarda dikkatler şimdi cuma günü açıklanacak ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Söz konusu verinin, Fed'in para politikası beklentileri ve küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Çarşamba günü yayımlanan ADP özel sektör istihdam raporu ise temmuz ayında işe alımların hız kestiğine işaret ederek, ABD iş gücü piyasasında yavaşlama sinyallerini güçlendirdi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,1 artışla ons başına 62,16 dolara, platin yüzde 1,7 yükselişle 1.764,10 dolara çıkarak haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Paladyum ise yüzde 1,1 artışla 1.377,83 dolara yükselerek üst üste üçüncü işlem gününde de değer kazandı.