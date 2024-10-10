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Altın, ABD verileri sonrasında yükseldi

ABD'de açıklanan enflasyon ve haftalık işsizlik sigortası verileri sonrasında ons altın yükseldi.

Haber Merkezi
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Altın, ABD verileri sonrasında yükseldi
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Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşse de Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye inmesi ve işsizlik sigortası ilk başvurularının beklentileri aşması ons altına destek verdi.

Verilerin açıklanması ile 2624 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,56 artışla 2622,39 dolardan işlem görüyor.

Ons altın için bugün direnç noktaları 2627 ve 2636 dolarda görülürken, aşağıda destek seviyeleri ise 2612, 2603 ve 2589 dolarda bulunuyor.

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