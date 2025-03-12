Altın, ABD'de açıklanacak enflasyon verisini bekliyor

Trump'ın ticaret politikalarının yol açtığı belirsizlik ve endişeler güvenli liman olarak altına talebi desteklese de ons altın bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi yatay seyir izliyor.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,1 kayıpla 2913,12 dolar seviyesinden işlem görüyor.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Altın, bir sonraki ABD enflasyon verisi öncesinde ‘konsolidasyon modunda’ hareket ediyor. Yatırımcılar tarife savaşları ve büyümenin yavaşlaması konusunda endişeliyken altının tercih edilen bir varlık olmaya devam etmesini bekliyor. Dolayısıyla, devam eden tarife dramaları nedeniyle altın için önyargı yukarı yönlü olmaya devam ediyor” dedi.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2909 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 2879 dolara doğru bir gevşeme yaşanabilir. Dirençler ise 2927 ve 2956 dolarda.