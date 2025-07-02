Altın ABD'de artan ekonomik endişelerle yükselişini sürdürüyor

Külçe altın, önceki iki seansta yüzde 2 değer kazandıktan sonra ons başına 3.340 dolar civarında seyretti. ABD Başkanı Trump’ın vergi yasasının son versiyonuyla önümüzdeki on yıl içinde bütçe açığının 3,3 trilyon dolar artırması bekleniyor. Yasa, şimdi Temsilciler Meclisi’nin onayına sunulacak. Eğer kabul edilirse, bu durum Trump’ın sarsıcı ticaret ve ekonomik politikaları nedeniyle ABD varlıklarındaki yatırım dağılımını yeniden gözden geçiren yatırımcılarla birlikte, altının güvenli liman olarak cazibesini artırabilir.

Doların zayıflığı altını destekliyor

2022’den bu yana en düşük seviyelerinde işlem gören doların süregelen zayıflığı da altını desteklemeye devam ediyor.

Altın bu yıl yüzde 25'ten fazla değer kazandı

Altın bu yıl yüzde 25’ten fazla değer kazandı ve nisan ayında ulaşılan rekor seviyenin yaklaşık 160 dolar altında işlem görüyor. Bu yükseliş, jeopolitik ve ticaret gerilimlerinin arttığı bir ortamda güvenli liman talebinin artmasıyla desteklendi. Ayrıca, merkez bankalarının güçlü altın alımları da bu yükselişe katkı sağladı.

Singapur saatiyle sabah 08:09 itibarıyla spot altın ons başına 3.341,84 dolarda yatay seyretti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 geriledi ve bu hafta toplamda yüzde 0,6 düşüşte. Gümüş ve paladyum hafif yükselirken, platin sabit kaldı.