Altın ABD'deki gelişmelerle yükseliyor

ABD hükümetinin artan borcuna ilişkin endişelerin artması ve 20 yıllık Hazine tahvillerine olan talebin zayıflamasıyla yatırımcıların güvenli liman altına yönlendirmeye devam ediyor.

Ons altın 3345,45 dolar ile 9 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,65 artışla 3336,42 dolardan işlem görüyor.

Dolar bir önceki seansta gördüğü iki haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor ve bu da denizaşırı para birimi sahipleri için yeşil fiyatlı altını daha ucuz hale getiriyor.

OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Altının yükselişi, zayıflayan ABD doları ve ABD ekonomisinde devam eden stagflasyon riskleri tarafından destekleniyor” dedi.

Analistler ons altın için bugün direnç olarak 3366 doları işaret ediyorlar. “Buranın aşılabilmesi halinde 3417 dolar yeni hedef olabilir” derken, destek seviyeleri ise 3316 ve 3284 dolarda izleniyor.