Altın, anlaşma beklentisiyle yönünü yukarı çevirdi: Haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları, ABD ile İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yaklaştığına yönelik işaretlerin enflasyon kaygılarını hafifletmesiyle yükseldi.

Külçe altın yüzde 1,6’ya varan yükselişle ons başına yaklaşık 4.580 dolara ulaşarak geçen haftaki sınırlı kayıplarını telafi etti.

ABD’li yetkililer, pazar günü gazetecilere yaptıkları açıklamada anlaşmanın nihai metni üzerindeki görüşmelerin sürdüğünü, tarafların son onayı vermesinin ise birkaç günü bulabileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında anlaşma konusunda “aceleci davranmayacağını” söyledi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington ile Tahran arasındaki barış görüşmelerinin sürdüğünü belirterek Hürmüz Boğazı konusunda önümüzdeki saatlerde “olumlu gelişmeler” yaşanabileceği mesajını vermişti.

"Yatırımcılar, yükseliş hareketini teyit etmek için İran’dan daha somut iş birliği işaretleri görmek istiyor"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Sydney merkezli Global X ETF’lerinde analist olarak görev yapan Justin Lin, altının haber akışına verdiği tepkinin hâlâ “nispeten sınırlı” olduğunu belirtti. Lin, “Piyasalar daha önce Trump’tan gelen birçok açıklamanın sonuçsuz kaldığını gördü. Bu nedenle yatırımcılar, yükseliş hareketini teyit etmek için İran’dan daha somut iş birliği işaretleri görmek istiyor” dedi.

Altın, savaşın başladığı günden bu yana yüzde 13 geriledi

Bununla birlikte altın, şubat sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, yatırımcıların faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Para piyasaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayına kadar faiz artırımlarına başlamasını büyük ölçüde fiyatlıyor. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratıyor.

Fed’in yeni başkanı Kevin Warsh göreve başlarken, yatırımcılar ekonomiye dair vereceği mesajlara odaklanacak.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot altın Singapur saatiyle 10.30 itibarıyla yüzde 1,2 yükselerek ons başına 4.562,24 dolara çıktı. Gümüş yüzde 3 artışla 77,79 dolara yükselirken, platin ve paladyum da değer kazandı. ABD dolarının performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.