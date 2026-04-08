Altın ateşkes haberleriyle yükselişe geçti: Diğer değerli metallerde durum ne?

Külçe altın, önceki seansta kaydettiği yüzde 1,2’lik artışın ardından yüzde 3,1’e kadar yükselerek ons başına 4.850 doların üzerine çıktı.

Trump, sosyal medya paylaşımında İran’ın “tüm medeniyetini” yok etmeye yönelik kendi koyduğu son tarihten iki saatten az bir süre kala bombardımanı askıya almayı kabul ettiğini belirtirken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ateşkes için temel şart olduğunu vurguladı. İran ise boğazdan güvenli geçişin iki hafta boyunca “mümkün” olduğunu açıkladı.

Petrol 100 doların altına indi

Petrol fiyatları varil başına 100 doların altına düşerken, dolar da geriledi; bu durum ABD doları cinsinden fiyatlanan altını destekledi.

Hisse senetleri ise yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Enerji fiyatları arttı, enflasyon riskleri arttı

Altıncı haftasına giren savaş, enerji fiyatlarında sıçramaya ve enflasyon risklerinin artmasına yol açarak merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesi ya da hatta artırması olasılığını güçlendirdi. Tahvil yatırımcıları, Fed'in yılın geri kalanında borçlanma maliyetlerini sabit tutmasını bekliyor.

Altın şubattan bu yana yüzde 10 değer kaybetti

Altın, 28 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Bloomberg HT'de yer alan habere göre son günlerde görülen sınırlı toparlanma, ateşkes beklentilerinin güçlenmesi ve küresel ekonomik büyümede olası bir yavaşlamanın, faizlerin sabit kalacağı ya da daha yüksek seviyelerde seyredeceği beklentisini dengeleyeceği görüşünden destek buldu.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Singapur saatiyle 08:02 itibarıyla spot altın yüzde 3 artışla ons başına 4.849,01 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 5,4 artışla 76,92 dolara çıktı. Platin ve paladyum da yükseldi. ABD dolarının gücünü ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,8 geriledi.