Altın, barış umutlarıyla geriledi

ABD Başkanı Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Putin ve sonrasında Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın sağlanacağı umutlarının artması ons altın fiyatını geriletti.

Bu ateşkes, barış umutlarının güvenli liman olarak altına yönelimi azaltması fiyatın bu sabah 3204 dolara kadar geri çekilmesine yol açtı. Şu sıralarda fiyat düne göre yüzde 0,46 düşüşle 3214,81 dolarda.

Capital.com'un finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “ABD'nin kredi notunun düşürülmesine verilen tepkinin etkisinin geçtiğini ve Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes umudu doğduğunu görüyoruz. 3.200 doların altındaki düşüşlerde alıcıların ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak, özellikle jeopolitik risklerde daha fazla gevşeme olursa ve ABD maliye politikasının getiriler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu görürsek, daha büyük bir geri çekilme yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Analistler ons altın için bugün destek olarak 3206 ve 3165 doları gösteriyorlar. Bu desteklerin kırılması halinde yeniden 3135 dolar hedeflenebilir. Yukarıda dirençler ise 3251 ve 3286 dolar seviyesinde izleniyor.