Altın barış umutlarıyla yükselişini üçüncü günde de devam ettiriyor

Uluslararası piyasalarda altın, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varılabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla üst üste üçüncü günde de yükseldi.

Spot altın, 4758,33 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 1,3 artışla ons başına 4.752,62 dolara yükseldi.

Yurt içi piyasalara bakıldığında gram altın serbest piyasada alışta 6.872,53 satışta 6.956,20 TL seviyesinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da ise gram altın günü yüzde 1,13 artışla alışta 6906,49 TL ve satışta 6.912,56 TL'den kapattı. Cumhuriyet altnı da 46.492 TL'ye kadar yükselişin ardından günü alışta 45.808, satışta 46.492 TL'den tamamladı.

RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, ateşkesin korunması, savaşın geride bırakılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması halinde altının ons fiyatının 5.000 dolara yükselebileceğini söyledi. Haberkorn, piyasanın şu anda hem Orta Doğu'daki gelişmeleri hem de ABD Merkez Bankası'nın izleyeceği yönü takip ettiğini belirtti.

Petrol fiyatları da düşüşünü sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 düşüşle 97 dolar civarına indi. Petrol fiyatlarının gerilemesi, küresel merkez bankalarının faiz artırımına gidecekleri endişelerini azaltırken, gözle ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda.

TD Securities, çatışmanın ve petrol kaynaklı enflasyon baskılarının hafiflemesiyle altının ons fiyatında 5.200 doların üzerine giden bir yol oluşabileceğini belirtti. Aracı kurum, Fed'in daha sonra azami istihdam hedefine yönelmesi, tahvil getirilerinin düşmesi, doların zayıflaması ve yatırımcılar ile merkez bankalarından gelecek yeni talebin yükseliş trendini yeniden canlandırabileceğini kaydetti.

Öte yandan veriler, Çin Merkez Bankası'nın Nisan ayında da altın alımını sürdürdüğünü ve böylece alımların 18'inci aya ulaştığını gösterdi.

Spot piyasada gümüş şu sıralarda yüzde 5,73 artışla 81,78 dolar seviyesinde. Gümüş bu seviyeleri en son 17 Nisan'da görmüştü.