Altın bir ayın en düşük seviyesinde: Gram 4 bin liranın altına geriledi

Altın fiyatları, bugün açıklanacak kritik ABD ÜFE verisi öncesinde bir ayın en düşük seviyesinde.

Son bir ayın en düşük seviyesi

Spot altının ons fiyatı, yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 153 dolara gerileyerek, seansın erken saatlerinde 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 değer kaybederek 3 bin 156 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da geriliyor. Gram altın, yeni güne yüzde 0,8'lik düşüşün ardından 3 bin 928 lira seviyesinden başladı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle 31,98 dolara, platin yüzde 0,5 artışla 980,35 dolara, paladyum ise yüzde 0,1 artışla 951,90 dolara yükseldi.