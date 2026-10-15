Altın bir haftanın dibinden döndü! Yükselişin nedeni belli oldu

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Spot altın, yüzde 1,3 değer kazanarak ons başına 4.158,63 dolara yükseldi. ABD'de aralık vadeli altın kontratları da yüzde 1,8 artışla 4.180 dolara ulaştı.

Spot altın, çarşamba günü 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Doların gece saatlerinde ulaştığı 18 ayın zirvesinden geri çekilmesi, altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Fed'in faiz kararı beklentileri etkiliyor

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, piyasalardaki dalgalanmanın ABD'nin faiz politikasına ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını belirtti.

Rodda, güçlü ekonomik verilerin Fed'i yakın zamanda faiz artırmaya yöneltebileceği beklentisinin güçlenmesi durumunda altın fiyatlarının 4.000 dolar seviyesinin hemen altına odaklanabileceğini ifade etti.

ABD'de benzin fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle tüketici fiyatları eylülde hızlandı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi, Fed'in faiz artırımına gidebileceği yönündeki değerlendirmeleri yeniden gündeme taşıdı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in bu ay faiz artırma olasılığını enflasyon verisi öncesindeki yüzde 22 seviyesinden yüzde 27'ye yükseltti.

Fed yetkililerinden faiz mesajları

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, kısa vadeli faizlerin daha da artırılmasının gerekebileceğini söyledi. Bununla birlikte Daly, 27-28 Ekim'de yapılacak toplantıda faiz artırımının zorunlu olmadığına işaret etti.

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da yeni bir adım atmadan önce ekonomik gelişmeleri izlemek için zaman bulunduğunu belirtti.

Piyasalarda, enflasyonun seyri ve Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlar altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Gözler ABD'nin yeni ekonomik verilerinde

Yatırımcıların odağı, bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verilerine çevrildi. Söz konusu verilerin, enflasyonun görünümü ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Gümüş, platin ve paladyum da yükseldi

Değerli metaller piyasasında altındaki yükselişe diğer metaller de eşlik etti.

Spot gümüş yüzde 1,1 artışla ons başına 56,26 dolara yükselirken, platin yüzde 0,3 değer kazanarak 1.611,15 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 1,3 artışla 1.107,83 dolara ulaştı.