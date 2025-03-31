Altın bu yıl 19. rekorunu kırdı! İşte yıl sonu yeni hedef fiyat...

Altın fiyatları, ABD'nin yaklaşan gümrük vergilerinden kaynaklanan endişeler de dahil olmak üzere bir dizi faktörün etkisiyle psikolojik seviyeleri kenara itti, değerli metalin tarihindeki en önemli yükselişlerden birine işaret eden bir rallide ons başına 3.100 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı.

Spot altın Pazartesi günü ons başına 3.128,06 dolar ile rekor kırdı.

Altın neden yükseliyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan belirsizlik, merkez bankalarından gelen güçlü talep, Fed'in faiz oranlarını gevşetme beklentileri, Orta Doğu ve Avrupa'daki jeopolitik istikrarsızlık ve altın destekli borsa yatırım fonlarına artan akışlar da dahil olmak üzere altını yükselten ivmeye ekstra destek verdi.

Ons altın Eylül 1986'dan bu yana en büyük üç aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor ve 2025'te şimdiden 19 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü; bunlardan yedisi daha önce görülmemiş olan 3.000 dolar seviyesinin üzerinde.

Fiyatlar 2024'te %27 arttıktan sonra bu yıl %18 yükseldi.

Heraeus Metals'de çalışan değerli metal tüccarı Alexander Zumpfe “Altının rallisi tırmanan jeopolitik gerilimler, enflasyon endişeleri ve güçlü yatırımcı talebiyle beslendi. Mevcut makroekonomik ortam - özellikle ticaret savaşı belirsizlikleri ve merkez bankası politikaları - göz önüne alındığında, bu eğilim yakın vadede sürdürülebilir görünüyor” diyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da karşılıklı gümrük tarifelerini açıklaması beklenirken, otomobil tarifeleri 3 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Tradu.com kıdemli piyasa analisti Nikos Tzabouras “Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi ve Rusya-Ukrayna arasında tam bir ateşkesin sağlanmasının zor olması nedeniyle jeopolitik belirsizlik yüksek. Trump'ın hafta sonu Rusya, İran ve Grönland'a ilişkin yorumları jeopolitik sıcaklığı artırarak altının cazibesini daha da artırıyor” diyor

Geçtiğimiz yıl altın, Orta Doğu ve Avrupa'daki savaşlar nedeniyle artan jeopolitik kargaşa ve Trump'ın göreve gelmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan gümrük vergisi teklifleri nedeniyle çalkantılı ekonomik ortamdan korunmak için piyasa katılımcılarının güvenli liman varlığına kaçmasıyla 2010'dan bu yana en iyi yıllık performansını kaydetti.

Artışa katkıda bulunan bir diğer önemli faktör de ABD merkez bankasının Eylül ayında faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesinin ardından Fed'in faizleri gevşetme politikası oldu. Fed yetkilileri bu yılın sonuna kadar iki faiz indirimi bekliyor.

Altında hedef ne?

Capital Economics analistleri, “Altın alımı merkez bankalarının dolar karşısındaki genel riskini azaltsa da, merkez bankalarının altın talebindeki artışın dolara yönelik ciddi bir güven kaybını yansıttığını düşünmüyoruz” dedi ve ekledi:

“Bunun yerine, altının kendisinin güvenli bir liman olarak algılanması muhtemelen merkez bankası talebinin temel itici gücüdür. Her halükarda, resmi sektör alımlarının altın fiyatlarını 2025 yılı sonuna kadar ons başına 3.300 dolara kadar destekleyeceğini düşünüyoruz”

Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık girişi gören ETF'lere artan girişlerin de yansıttığı gibi, yatırımcıların altına yönelik iştahı artıyor ve bu da değerli metale yönelik yeni bir hücumun sinyalini veriyor.

Zumpfe, “Kuzey Amerika ETF'lerine girişler görülürken, daha genel eğilim, siyasi belirsizlikler nedeniyle güvenli liman arayan Avrupalı yatırımcılardan gelen talebin arttığını gösteriyor” dedi.