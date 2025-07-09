Altın destekli borsa yatırım fonlarına 5 yılın en büyük girişi!

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, fiziksel altınla desteklenen borsa yatırım fonları (ETF'ler) yılın ilk yarısında 2020'den bu yana en dikkat çekici yatırımcı ilgisini gördü.

WGC raporuna göre, yılın ilk yarısında altın ETF'lerine yaklaşık 38 milyar dolarlık net giriş yaşandı ve fonların toplam altın varlıkları 397,1 metrik ton arttı. Bu artışla birlikte, haziran sonu itibarıyla toplam varlıklar 3.615,9 tona ulaşarak Ağustos 2022'den beri en yüksek seviyeyi gördü; tüm zamanların rekoru ise Ekim 2020'deki 3.915 ton seviyesindeydi.

Yatırımcıların siyasi ve ekonomik belirsizliklere karşı bir güvenlik limanı arayışı, bu fonlara yönelimi artırdı. Bu güçlü talep, yüksek faiz oranlarının etkisiyle yaşanan önceki üç yıllık net çıkış döneminin ardından gelmesiyle öne çıkıyor ve 2024'ün başındaki mütevazı giriş eğilimini pekiştiriyor.

Bölgesel bazda, ABD merkezli fonlar 206,8 tonluk önemli bir giriş kaydederken, Asya'da listelenen fonlar 104,3 ton çekti. WGC, özellikle Asyalı yatırımcıların, toplam küresel varlıkların yalnızca yüzde 9'una sahip olmalarına rağmen küresel net akışların yüzde 28'ine katkıda bulunarak, ilk yarıda rekor düzeyde altın ETF alımı gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu dönemde spot altın fiyatı da yüzde 26 yükselerek nisan ayında ons başına 3.500 dolar civarını test etti.