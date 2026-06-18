Altın direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor

Altın fiyatları direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. Fed toplantısından geçen şahin mesajlar ile keskin bir düşüş yaşayan altın, ardından petrol fiyatlarında süren düşüşün enflasyon baskılarını azaltarak faiz artırım riskini hafifleteceği beklentilerini alarak kayıplarını telafi etse de direnç seviyesini aşamadı.

4.332 dolar seviyelerinde olan dirence yaklaşılması ile alımların zayıflaması ve kısa vadeli realizasyonlar altını yeniden 4300 doların altına itti.

Spot altının ons fiyatı, yaşanan geri çekilmeye rağmen düne göre %0,7 artışla 4286,63 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da 6.466 TL’den 6.402,60 TL'ye geri çekildi. Ancak hala düne göre yüzde 0,9 artıda seyrediyor.

Kısa pozisyonların kapanması etkili oldu

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişte önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından kısa pozisyonların kapatılmasının etkili olduğunu belirtti. Wong, Orta Doğu'dan gelen olumlu haberlerin petrol fiyatlarını düşürmesinin de bu harekete katkı sağladığını ifade etti.

ABD ile İran'ın çarşamba günü geçici anlaşmanın metnini yayımlamasının ardından petrol fiyatları yüzde 3 civarında ekside seyrediyor. 14 maddelik anlaşma, nisanda ilan edilen ateşkesi 60 gün daha uzatarak taraflara nihai bir ateşkes için müzakere süresi tanıyor.

Fed, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Bankanın 19 politika yapıcısından 9'u, bu yıl faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını öngördü.

CME FedWatch Tool verilerine göre, yatırımcıların aralık ayında faiz artırımı ihtimaline ilişkin beklentisi Fed kararı öncesindeki yüzde 61 seviyesinden yüzde 85'e yükseldi.

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,66 artışla ons başına 68,33 dolardan işlem görüyor.