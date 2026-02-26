Altın, direnç seviyesine yakın durmaya devam ediyor

Hafta başından bu yana her gün 5.205 dolar direncinin üzerini test eden ancak tutunamayan altın, şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 5180 dolardan işlem görüyor.

ABD doları zayıflarken, diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için dolar cinsinden emtialar daha uygun hale geldi. Bankacılık grubu Swissquote Dış Analisti Carlo Alberto De Casa, "İran-ABD gerilimi ve Trump’ın tarifeleri nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik, altın için yükseliş katalizörü" dedi.

ABD heyeti Steve Witkoff ve Jared Kushner, gün içinde Cenevre’de İranlı delegasyonla nükleer görüşmelerin üçüncü turunu gerçekleştirecek. Trump ise salı günü yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, bazı ülkeler için tarifelerin %10’dan %15 veya daha yüksek seviyelere çıkacağını duyururken detay vermedi.

Altın, 29 Ocak’ta 5.594,82 dolar/ons ile rekor kırmıştı. Altın bu zirveden yaşanan geri çekilmeye rağmen hala yıl başına göre yaklaşık yüzde 20 yukarıda seyrediyor. .

De Casa, "Küresel altın talebi bitmiş gibi görünmüyor… Asya ve merkez bankalarından güçlü alımlar gelmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer değerli metallerde ise gümüş %2,1 düşüşle 86,55 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.