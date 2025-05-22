Altın, dolarda güçlenmeyle geriledi

Euro Bölgesi'nde açıklanan PMI verilerin ekonomik aktivitede daralmaya işaret etmesi sonrası ABD dolarının güçlenmesi ons altın fiyatının 2 haftanın en yüksek seviyesinden aşağı çekti.

ABD hükümetinin artan borç yükü ve mali görünümüne ilişkin endişelere rağmen ons altın 3.300 doları altına geldi.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,57 düşüşle 3295,94 dolarda seyrediyor.

Analist Ross Norman, “Özellikle kar elde etmek isteyenlerden gelen satışlar ve dolardaki bir dereceye kadar toparlanma, altının parlaklığının bir kısmını almış gibi görünüyor. ABD'nin borç sorununu yönetme biçimine ilişkin endişeler var ve piyasalar bu vergi indirimlerini olumsuz bir şekilde algılarsa altının nispeten sağlam kalması beklenir” dedi.