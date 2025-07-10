Altın, dolardaki zayıflıkla yükseliyor

Ons altın, ABD dolarındaki zayıflığın desteği ile yükseliyor. Ons altın fiyatı yüzde 0,3'ün üzerinde artışla 3326 doları gördü ve şu sıralarda 3323 dolar civarından karşılık buluyor.

ABC Refinery'den Nicholas Frappell, “Altın teknik bir destek seviyesinden sıçradı ve ayrıca daha geniş dolar geriledi" dedi.

City Index'in kıdemli analisti Matt Simpson da "Tarifelerin piyasa etkisi her yeni başlıkla birlikte azalıyor gibi görünüyor. Tarife yorgunluğu burada ve tüccarlar oynaklığı durgunluğundan uyandırmak için yeni bir katalizöre ihtiyaç duyuyor" diye konuştu.

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3303 doları, direnç olarak ise 3330 doları işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halinde 3346 dolar yeni hedef haline gelebilir.

Trump çarşamba günü gümrük vergisi kampanyasını tırmandırarak ABD'ye ithal edilen bakıra yüzde 50 ve Brezilya'dan ithal edilen mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını ve her ikisinin de 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Trump ayrıca hafta başında yayınlanan Güney Kore ve Japonya da dahil olmak üzere 14 diğerine ek olarak, yedi küçük ticaret ortağı için tarife bildirimleri yayınladı ve anlaşmaya varılmadığı takdirde 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yüzde 25'lik vergiler getirdi.