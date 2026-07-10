Altın doların zayıflamasıyla sınırlı yükseldi, haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

Altın fiyatları, doların zayıflamasının desteğiyle cuma günü sınırlı yükseliş gösterdi. Ancak ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin enflasyonist baskıları artırabileceği ve bunun da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürmesine neden olabileceği endişeleri, değerli metalin haftayı kayıpla kapatacağı beklentisini güçlendirdi.

Spot altın, yüzde 0,2 değer kazanarak ons başına 4.128,92 dolara yükseldi. Ancak değerli metalin haftalık bazda yüzde 1'in üzerinde kayıp vermesi bekleniyor. ABD'de işlem gören vadeli altın kontratları ise 4.139,50 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi.

Dolar geriledi, altın yabancı yatırımcı için cazibesini artırdı

Doların son bir haftanın en düşük seviyesine inmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha erişilebilir ve cazip hale getirdi.

Analistten altın uyarısı: ABD-İran belirsizliği yükselişi frenliyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın, dünkü yükselişin ardından bugün konsolidasyon sürecinde. Yatırımcılar, ABD-İran ilişkilerine yönelik belirsizlik nedeniyle daha fazla yükseliş yönünde pozisyon almakta temkinli davranıyor” dedi.

Petrol fiyatları haftalık yükselişe hazırlanıyor! ABD-İran çatışması piyasaları gerdi

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesi ve jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle haftalık bazda değer kazanmaya hazırlanıyor. İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin ülkenin güney kıyıları ile doğu eyaletlerini hedef alan saldırılarının ardından perşembe günü Körfez bölgesindeki ABD askeri üs ve altyapılarını hedef aldığını açıkladı.

Fed'in faiz artırımı beklentisi güçlendi: Piyasalar eylül ihtimalini yükseltti

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim enflasyon endişelerini artırırken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artıracağına yönelik beklentileri de güç kazandı. CME FedWatch verilerine göre, geçen hafta yaklaşık yüzde 54 seviyesinde olan eylül ayında faiz artırımı olasılığı, yüzde 64'e yükseldi.

Altın, enflasyona karşı korunma amacıyla tercih edilen güvenli liman varlıkları arasında yer alsa da, yüksek faiz dönemlerinde getiri sağlamayan bir yatırım aracı olması nedeniyle yatırımcılar açısından cazibesini yitirebiliyor.

Analistten altın uyarısı: Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş risk oluşturuyor

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Petrol fiyatları mevcut seviyelerde kaldığı sürece altının geri çekilmelerde alıcı bulmaya devam etmesini bekliyorum. Ancak petrolde yaşanacak sert bir yükseliş, enflasyon ve faiz endişelerini yeniden alevlendirebilir ve bu durum altın için olumsuz olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in bu hafta yayımlanan haziran ayı toplantı tutanakları, politika yapıcıların enflasyondaki yukarı yönlü risklere ilişkin endişelerinin belirgin şekilde arttığını gösterdi.

HSBC altın tahminini düşürdü: Gerekçe Fed ve güçlü dolar

HSBC, ABD'de para politikasına ilişkin beklentilerin daha şahin bir çizgiye kayması ve doların güçlenmesini gerekçe göstererek, 2026 ve 2027 yıllarına yönelik ortalama altın fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,8 artışla ons başına 60,46 dolara, platin yüzde 1,6 yükselişle 1.636,68 dolara ve paladyum yüzde 1,6 artışla 1.267 dolara çıktı. Buna karşın üç metal de haftalık bazda değer kaybetmeye hazırlanıyor.