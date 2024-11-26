Altın dün yaşanan keskin düşüş sonrası sakin seyrediyor

Trump'ın göreve geldiğinde Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan tüm ithalata gümrük vergisi uygulama taahhüdünün güvenli liman talebini artırması bu sabah ons altında yatay seyri beraberinde getirdi.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, “Dünkü uzun süreli satışlara rağmen altın nispeten iyi durumda, bu da bir miktar güvenli liman talebine işaret ediyor. Özellikle Trump'ın yeniden odak noktası olmasıyla birlikte ileride daha fazla türbülans görebiliriz” dedi.

Bu arada, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar düşürmeye açık olduğunu söyledi.

CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir ABD Merkez Bankası faiz indirimi olasılığını %55,9 olarak tahmin ediyor.

Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD tüketici güveni verilerini ve Fed'in Kasım ayı toplantı tutanaklarını yakından takip edecek, ayrıca bu hafta içinde açıklanacak GSYH ve çekirdek PCE rakamlarının ilk revizyonunu da izleyecek.

Simpson, “Altının kısa vadede dar bir aralıkta işlem görmesini ve hafif bir yukarı kayma yaşamasını bekliyorum” diye ekledi.

Analistler, ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2.608 doları işaret ederken, buranın kırılması halinde 2.538 dolara kadar geri çekilme olabileceğini belirtiyor. Yukarıda dirençler 2.652 ve 2.689 dolar seviyelerinde görülüyor.