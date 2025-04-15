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Altın dünkü düşüşün ardından toparlanıyor

ABD'nin gümrük vergisi planlarına ilişkin belirsizlikler altını yeniden yukarı taşıdı. Dün rekor sonrası gerileyen ons altın, bu sabah toparlanarak 3.226 dolar seviyelerine çıktı. Analistler yükselişin sürebileceğine dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
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Altın dünkü düşüşün ardından toparlanıyor
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Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarına ve bunun küresel ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle dünkü kayıplarını geri alıyor.

Ons altın bu sabah 3232,59 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda fiyat düne göre yüzde 0,57 artışla 3226,33 dolar seviyesinde. Altın fiyatı dün erken saatlerde 3.245,42 dolar ile rekor kırmış ardından 3193,64 dolara kadar gerilemişti.

Analistler bugün için direnç noktası olarak 3240 doları gösteriyorlar. Buranın yeniden aşılması halinde 3300 doların üzerinin hedeflenmesini bekliyorlar. Destekler ise 3195 ve 3176 dolar seviyelerinde izleniyor.

“Altın güçlenmeye devam ediyor”

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Altın bugün güçlenmeye devam ediyor. ABD daha fazla gümrük vergisi için zemin hazırlıyor gibi görünürken, yatırımcıların portföy oynaklığını azaltmak için defansif varlıklara olan talebi devam ediyor” dedi.

Yeap, altın fiyatlarının kısa süre önce yeni bir zirveye ulaşmasıyla birlikte yükseliş eğiliminin bozulmadığını ve tarife belirsizlikleri sürdüğü sürece külçe altının desteklenmeye devam edebileceğini söyledi.

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